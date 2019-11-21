التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ بعد لقائه برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، وغادر من دون الادلاء بأي تصريح. ورفض بو صعب التعليق على موضوع عدم فتح الطرقات وعمل القوى الأمنية مكتفيا بالقول "تفاءلوا بالخير تجدوه".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب بعد لقائه بري: تفاءلوا بالخير تجدوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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