قوى الامن: توقيف شخص بجرم ابتزاز قصر

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة بأنه "بتاريخ 17/11/2019، وردت شكوى من فتاة قاصر الى شعبة العلاقات العامة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي العائد للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، حول تعرضها للتهديد والابتزاز بنشر صورها عبر وسائل التواصل، من قبل مجهول يستخدم حسابات وهمية على تطبيق "facebook" و"instagram"، في حال لم توافق على لقائه وعلى الفور، تم التنسيق مع ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، بحيث تمكن من خلال التحريات والمتابعة المكثفة، من توقيفه بالتاريخ ذاته وهو لبناني من مواليد عام 1986 وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وجرى ضبط صور عائدة للمدعية موجودة في جهازه ​الخلوي​، وقد تبين انه وقع ضحيته /8/ أشخاص، وهو من أصحاب السوابق بجرم ابتزاز قصر وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص ومسحت الصور بناء على إشارته".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنقاذ ضحايا آخرين من براثن المبتزين، وعدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف".