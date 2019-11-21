القاضي صوان يستجوب الموقوف شربل.ع بجرم إطلاق النار على علاء ابو فخر الاثنين

تسلم قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ ملف إدعاء ​النيابة العامة العسكرية​ على المعاون أول الموقوف شربل.ع بجرم ​إطلاق النار​ على ​علاء ابو فخر​ وقتله، وعلى الضابط الذي كان برفقته بجرم التدخل وهو غير موقوف، على أن يدرس القاضي صوان الملف تمهيدا لإستجوابهما يوم الاثنين المقبل.

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