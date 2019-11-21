وزير خارجية إسرائيل: العقوبات ضد إيران مهمة وفعالة ويجب أن تستمر

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ أن "التهديد الرئيسي للمنطقة هو ​إيران​، وبرنامجها النووي، ودعمها للمنظمات الإرهابية مثل ​حزب الله​، حماس، و​الجهاد الإسلامي​".

ولفت كاتس الى أن "العقوبات ضد إيران مهمة وفعالة، ويجب أن تستمر".

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