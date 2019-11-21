كلف الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، ​الكنيست​اختيار رئيس للوزراء اعتبارا من اليوم ومنح البرلمان فترة 21 يوما ليقرر من سيتولى مهمة ​تشكيل الحكومة​ تجنبا ل​انتخابات​ جديدة. وقال ريفلين بعد يوم من اعتراف ​بيني غانتس​ بعدم تمكنه من تشكيل حكومة بانه "ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 21 يوما يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي يكلف الكنيست اختيار رئيس للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.