قائد الجيش الايراني: لا يوجد طريق مغلق امامنا

اكد القائد العام للجيش وقائد قوات الدفاع الجوي التابع للجیش الايراني ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​ انه "لا يوجد طريق مغلق امام ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى انه "بالنسبة لنا لا يوجد طريق مغلق وحد نقف عنده".

ولفت إلى أنه "مادام خطابنا هو ​الاستقلال​ ومواجهة نظام الهيمنة فان الاستكبار يقف امامنا وان هذا الصراع سيستمر حتى يذعنوا بان يرفعوا ايديهم امام الحق وستكون هذه خطواتنا اللاحقة"، مشيراً إلى أن "دور ​القوات المسلحة​ هو جعل الاعداء يشعرون بالياس من قدرتهم على ايذاء البلاد من الناحية العسكرية ولقد تحقق هذا الامر الى حد كبير".