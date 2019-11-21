قائد الجيش الايراني: لا يوجد طريق مغلق امامنا

اكد القائد العام للجيش وقائد قوات الدفاع الجوي التابع للجیش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي انه "لا يوجد طريق مغلق امام الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى انه "بالنسبة لنا لا يوجد طريق مغلق وحد نقف عنده".
ولفت إلى أنه "مادام خطابنا هو الاستقلال ومواجهة نظام الهيمنة فان الاستكبار يقف امامنا وان هذا الصراع سيستمر حتى يذعنوا بان يرفعوا ايديهم امام الحق وستكون هذه خطواتنا اللاحقة"، مشيراً إلى أن "دور القوات المسلحة هو جعل الاعداء يشعرون بالياس من قدرتهم على ايذاء البلاد من الناحية العسكرية ولقد تحقق هذا الامر الى حد كبير".
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