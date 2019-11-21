اشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير بعنوان "تقرير مسرب يوضح أن أوروبا تخشى على اللاجئين في المخيمات الليبية الخطرة"، الى إن الاتحاد الأوروبي أقر في تقرير مسرب أنه لا يمكنه مراقبة خفر السواحل الليبي وأن احتجاز المهاجرين "نموذج عمل مربح" للحكومة الليبية، التي جدد معها الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل للحد من الهجرة إلى أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن التقرير يقدم تفاصيل مصير اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا الذين احتجزهم خفر السواحل الليبي المدعوم من أوروبا وأودعوا في معسكرات احتجاز.
ووفقا للتقرير فإن انتهاكات حقوق الإنسان والموت والاختفاءات والرشى والفساد تواجه اللاجئين في ليبيا، ولكن التقرير أيضا يثني على "التطور الحادث" في الحد من أعداد الأشخاص الذين يغادرون السواحل الليبية إلى أوروبا.
واوضحت الصحيفة إنه وفقا لاتفاق جُدد مؤخرا بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمته عدة ملايين يورو، يزود الاتحاد الأوروبي وإيطاليا خفر السواحل الليبي بالمال والتدريب والزوارق لاعتراض قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان والموت والاختفاءات تواجه اللاجئين في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.