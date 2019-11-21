بعيدي نجاد: اعمال الشغب بایران نفذت من قبل خلايا متمردة منظمة

اكد ​السفير الايراني​ في لندن ​حميد بعيدي نجاد​ ان "اعمال الشغب الاخيرة في البلاد نفذت من قبل خلايا متمردة منظمة، الا انها فشلت في تحقيق مآربها"، مشيراً إلى أن "احراق المئات من البنوك والابنية والمتاجر و​محطات الوقود​ وحتى سيارات الاسعاف ومراكز الطوارئ وفي مستوى اوسع محاولة ​تفجير​ مصفى عسلوية و​منظومة​ ​الهاتف​ النقال، لم يحصل من قبل الشعب ولا بدعم منه".

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