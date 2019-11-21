أكد المتحدث الرئاسي الروسي ​دميتري بيسكوف​ أن "مقطع الفيديو في ​الإنترنت​ الذي يظهر فيه إعدام جندي سوري هارب من ​الخدمة العسكرية​ لا علاقة له بالعسكريين الروس"، مشيراً إلى انه "في كل الأحوال، أنا على ثقة بأن هذا لا علاقة له بالعملية العسكرية الروسية في ​سوريا​، ولهذا لا توجد أية مخاوف على السمعة مطلقا من هذه الحادثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: لا علاقة للعسكريين الروس بمشهد إعدام جندي سوري فار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.