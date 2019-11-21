بايدن: ترامب ليس لديه فكرة عما يفعله في السياسة الخارجية

اعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق جوزيف بايدن، أن "دونالد ترامب يتبع سياسة خاطئة تجاه روسيا التي تجهد لتفتيت حلف الناتو مدعومة من الصين وكوريا الشمالية".
وفي لقاء تلفزيوني أكد بايدن ان "ترامب ليس لديه فكرة عما يفعله في السياسة الخارجية، والقيادة الروسية تبذل قصارى جهدها لتقسيم الناتو، فيما ترامب لا يعارض ذلك".
واوضح ان "ترامب وبعد لقائه مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أعطى كوريا الشمالية كل ما تريده مما أدى إلى إضعاف خطير للعلاقات بين واشنطن وسيول"، لافتاً الى ان "الولايات المتحدة وبالتعاون مع حلفائها بحاجة إلى الضغط على الصين للحصول على مساعدة منها في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".
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