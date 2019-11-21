بايدن: ترامب ليس لديه فكرة عما يفعله في السياسة الخارجية

اعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق جوزيف بايدن، أن "​دونالد ترامب​ يتبع ​سياسة​ خاطئة تجاه روسيا التي تجهد لتفتيت حلف الناتو مدعومة من ​الصين​ و​كوريا الشمالية​".

وفي لقاء تلفزيوني أكد بايدن ان "ترامب ليس لديه فكرة عما يفعله في ​السياسة​ الخارجية، والقيادة الروسية تبذل قصارى جهدها لتقسيم الناتو، فيما ترامب لا يعارض ذلك".

واوضح ان "ترامب وبعد لقائه مع زعيم كوريا الديمقراطية ​كيم جونغ أون​، أعطى كوريا الشمالية كل ما تريده مما أدى إلى إضعاف خطير للعلاقات بين واشنطن وسيول"، لافتاً الى ان "​الولايات المتحدة​ وبالتعاون مع حلفائها بحاجة إلى الضغط على الصين للحصول على مساعدة منها في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".