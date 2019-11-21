"موديز": نظرة مستقبلية غير مواتية للأسواق الناشئة في 2020

أفادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بأن "النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة غير مواتية في 2020، بسبب ارتفاع مخاطر التجارة والسياسة"، مشيرةً إلى أن "نمو الأسواق الناشئة تباطأ بشكل كبير في 2019، وتحولت النظرة المستقبلية لها إلى سلبية في 2020، بسبب عدم اليقين حول التجارة والسياسة".
ولفتت إلى أنه "قد يكون لدى البلدان والشركات في الأسواق الناشئة، درجات مختلفة من التعرض لكل من أوجه عدم اليقين، لكونها تشمل مجموعة واسعة من الكيانات في جميع أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا"، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من أن مخاطر الركود قيد التخوف على المستوى العالمي، لا نتوقع حدوث ركود في أي من اقتصادات الأسواق الناشئة الأكبر باستثناء الأرجنتين".
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