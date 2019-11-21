بداية موسم “العزلة” بسبب البرد ومطالب بحضور ثلاثة وزراء للبرلمان لمناقشة التدابير

بالتزامن مع موجة البرد، التي ضربت عددا من المناطق الجبلية، طالب نواب برلمانيون بمناقشة التدابير الحكومية، المتخذة لدعم سكان المناطق المتضررة.

ووجه نور الدين مضيان، طلبا باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل للجنة، من أجل تدارس التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة موجات البرد، والتساقطات الثلجية بالنسبة إلى سكان المناطق الباردة المعزولة.

وطالب الفريق الاستقلالي بحضور وزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لعرض التدابير، التي اتخذتها قطاعاتهم الحكومية، لدعم سكان المناطق المعزولة خلال موجة البرد.

يذكر أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أصدرت، اليوم، نشرة إنذارية خاصة، تنذر برياح، وأمطار قوية، من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة وسط بداية التساقطات الثلجية في مدن الأطلس، وبداية موسم “العزلة” في عدد من الدواوير، التي تحاصرها الثلوج، أو السيول.