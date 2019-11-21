اليابان تقترب من استكمال ملاعب أولمبياد 2020 قبل ثمانية أشهر من الألعاب

باتت أعمال البناء في ملعبين لأولمبياد طوكيو 2020 على وشك الانتهاء قبل ثمانية أشهر من انطلاق دورة الألعاب ومع الدخول إلى المرحلة الأخيرة من جدول الاست

وأعلن مسؤول حكومي في طوكيو أن مركز الألعاب المائية، الذي يستضيف منافسات السباحة والغطس في الألعاب، بات جاهزا بنسبة 90 بالمئة ويسير وفقا للجدول الزمني وسيكون جاهزا بنهاية فبراير شباط.

كما أن ملعب منافسات كرة الطائرة وكذلك كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة بات جاهزا بنسبة 98 بالمئة ولا يتبقى سوى طلاء السقف الداخلي.

وتسير كل الملاعب الجديدة، أو التي تم تجديدها من أجل الأولمبياد، وفقا للجدول الزمني ويتعلق الأمر أيضا بالاستاد الوطني الذي سيكون مسرحا للأحداث وتم الانتهاء من بنائه هذا الأسبوع.

وقال دايسو تون مدير مركز الألعاب المائية يوم الخميس ”ما يتبقى لاستكمال الأعمال هو السقف الداخلي والخارجي وكذلك بعض الأدوات المكتبية داخل المبنى“.

وأضاف ”سيتم استكمال كل شيء بحلول فبراير من العام المقبل“.

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وسيكون مركز الألعاب المائية، الذي تكلف 56.7 مليار ين (523 مليون دولار) آخر الملاعب الجديدة التي يتم استكمالها.

وستقام منافسات تجريبية للسباحة في مركز الألعاب المائية في 14 و15 أبريل نيسان.

وإلى جانب الاستاد الأولمبي والقرية الأولمبية للرياضيين فإن الحكومة تبني ثمانية ملاعب جديدة من أجل الألعاب.

ومن المنتظر إقامة بعض المنافسات في ملاعب موجودة بالفعل من أجل خفض التكاليف.

وستقام ألعاب طوكيو من 24 يوليو تموز وحتى التاسع من أغسطس آب.