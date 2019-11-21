مهاجر مغربي في إيطاليا يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بعد محاولة قتله لزوجته!

أقدم مهاجر مغربي، كان مقيما في إيطاليا، أمس الأربعاء، على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية، وذلك بالرمي بنفسه في سكة حديدية أمام القطار، بعد فشل محاولته قتل زوجته.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الهالك، الذي كان يبلغ من العمر 29 سنة، كان على موعد مع زوجته “الممرضة” في أحد المراكز التجارية في مدينة بولونيا، قبل أن يتطور الأمر بينهما إلى شجار عنيف، عمد فيه إلى الاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم العثور على “الزوج” جثة هامدة، ومقطعة بشكل بشع داخل سكة حديدية، بعد أن أقدم على رمي نفسه فيها، تزامنا مع مرور أحد القطارات، ووضع بذلك حدا لحياته بهذه الطريقة المأساوية.

وعرف مكان الحادث استنفار عناصر الشرطة الإيطالية، التي فتحت تحقيقا حول هذا الموضوع، إذ شهدت حركة سير القطارات في مدينة بولونيا توقفا لأزيد من 4 ساعات، وذلك لإجراء مسح على مسرح الجريمة، فيما ورد أن الحالة الصحية لزوجة الهالك مستقرة، ولا تدعو إلى القلق.