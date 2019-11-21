رسميا.. “الجنرال” فاخر مدربا جديدا لحسنية أكادير خلفا لغاموندي

أعلن نادي حسنية أكادير لكرة لقدم اليوم الخميس، تعيين محمد فاخر، المدرب السابق للفريق ولعدد من الأندية المغربية، مدربا جدبدا خلفا للأرجنتيني ميخيل غابريال غاموندي، الذي أقيل من مهامه، أمس الأربعاء.

وأصدر النادي السوسي، قبل قليل، بلاغا رسميا، يؤكد فيه تعيين “الجنرال” مدربا جديدا للفريق، وذلك من أجل قيادته في ما تبقى من منافسات هذ الموسم في البطولة الاحترافية، بالإضافة إلى خوض غمار دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

ولم يحدد فريق “الغزالة” تفاصيل هذا التعاقد، مكتفيا بالتأكيد على أن المدرب الجديد سيعقد ندوة صحفية، في الأيام القليلة المقبلة.

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بهذا التعاقد، سيعود فاخر لفريقه السابق، بعد أن دربه قبل 18 سنة، قاده خلالها للتتويح بلقب البطولة الاحترافية في مناسبتين اثنتين، وهما اللقبين الوحيدين في خزانة النادي.

وكان الحسنية، قد أصدر، أمس الأربعاء، بلاغا رسميا يؤكد فيه إقالة غاموندي من مهامه، بسبب أسباب رياضية وأخرى مرتبطة بتجاوزه لتخصصاته، أبرزها “سعيه لإحداث انقسامات، وعدم احترام رئيس النادي واعضاء المكتب المسير”.