فنانة تخلق الجدل في مهرجان القاهرة.. حضرت بالحجاب وطُردت من السجاد الأحمر- فيديو

أصبحت الفنانة المصرية، سما المصري، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والوطن العربي كذلك، بعد حضورها بالحجاب، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أمس الأربعاء، ثم “طردها” من السجاد الأحمر.

وحضرت سما المصري افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بلوك غير معهود عنها، إذ ارتدت الحجاب، وقد علقت على ذلك في “تويتر”، بالقول إنها حرة في ارتداء الحجاب وقتما تريد، طالما شعرت أنه زي مناسب لها، معتبرة ذلك شأنا خاصا بها، وأشارت إلى أنها اشترت كافة الأزياء، التي حضرت بها المهرجان من محل أسعاره بخسة، وأضافت أنها لا ترغب في الإساءة إلى الحجاب كما تفعل آخريات.

ولم تشغل سما لمصري مواقع التواصل بارتدائها الحجاب فقط، بل بتعرضها لموقف محرج كذلك، إذ ظهرت في فيديو، نشره موقع “القاهرة 24″، وهي تطرد من السجاد الأحمر من طرف أمن المهرجان.

وتردد في الكواليس، حسب ما نقلت تقارير إعلامية، أن سما المصري، حضرت حاملة دعوة، موجهة إلى شخص آخر، في حين قالت تقارير أخرى إنها حضرت من دون دعوة، وهذا هو سبب طردها.