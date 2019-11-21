مغربية ويونانية تنقذان عاملين من السقوط من برج “عجمان” الإماراتي

تمكنت سيدتان شجاعتان من إنقاذ عاملين علقا خلال عملية تنظيف زجاج واجهة برج سكني، في كورنيش عجمان بالإمارات، بعد هبوب رياح شديدة مفاجئة.

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية، أمس الأربعاء، إن مركز الدفاع المدني في عجمان تلقى بلاغا، بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية معلقة، تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على كورنيش عجمان، حيث تأرجحت المنصة بسبب الرياح الشديدة.

وقامت السيدتان من جنسية مغربية ويونانية، بإنقاذ العاملين من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع، حيث تمكنتا من إمساك سلك المنصة المار على نافذتيهما من الخارج وسحبتاه، وظلتا ممسكتين به حتى وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

وعلى أثر ذلك، أصيبت السيدتان بإصابات طفيفة، وجرى إسعافهما، كما تم إنزال العاملين دون إصابات.

وأشاد الدفاع المدني بالموقف البطولي، الذي قامت به السيدتان، إذ تمكنتا من سحب سلك المنصة المعلقة من خلال نافذة الشقة في البرج السكني، من أجل حماية العمال من السقوط إلى حين وصول فرق الدفاع المدني لإنقاذهما.