أطفال مميزون يشاركون بتجاربهم في افتتاح المؤتمر الوطني لحقوق الطفل

شارك عدد من الأطفال البارزين، أمس الأربعاء، في انطلاقة أشغال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في مدينة مراكش.

وحضرت انطلاق أشغال المؤتمر التلميذة فاطمة الزهراء أخيار، التي مثلت المغرب في نهائي مسابقة “بطل تحدي القراءة العربي” هذه السنة، والتلميذة مريم أمجون، التي نالت لقب المسابقة نفسها في نسختها السابقة، إضافة إلى المغني الصغير حمزة لبيض، الذي نال لقب برنامج “ذا فويس كيدز”.

وشارك في الحدث نفسه أصغر شيف في المغرب، عمر، الذي لم تمنعه حاجاته الخاصة من بلوغ مراتب عالية في ميدان يحبه، على الرغم من صغر سنه.

وقدم الأطفال المميزون أمام الحاضرين من الأطفال، والشخصيات البارزة نبذة عن مساراتهم، وتفوقاتهم في مجالاتهم.

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وحضر أشغال الجلسة الافتتاحية كل من وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، والسفير الدائم ممثل المغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، ولمياء بزير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والأمين العام لبرلمان الطفل العربي، وكاتب الدولة للتربية والتكوين والبحث العلمي يوسف بلقاسم، وعدد من الشخصيات.

ويرتقب أن تترأس الجلسة الرسمية للمؤتمر الوطني للطفل، الأميرة لالة مريم، وسيحضر، أيضا، فنانون يقدمون أغنية جديدة عن الطفولة، هم لطيفة رأفت، وسلمى رشيد، وأحمد شوقي، وإيهاب أمير، ورجاء بلمير.