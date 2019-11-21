إختتام برنامج تدريبي للعاملين في الإصلاحيات المركزية بمحافظتي عدن والمكلا

الخميس 21 نوفمبر 2019

جانب البرنامج التدريبي

اختتمت اليوم في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، برنامج تدريبي للعاملين في الإصلاحيات المركزية بمحافظتي عدن والمكلا، الذي نظمته مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بدعم وتمويل برنامج الامم المتحدة الانمائي.

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واشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح عبدالحبيب، إلى أهمية عقد مثل هذه البرامج الهادفة الى تعزيز اداء العاملين في مصلحة التأهيل والإصلاح ورفع مستوهم في التعامل مع النزلاء في الإصلاحيات والسجون وفقا لقوانين حقوق الانسان .. مؤكداً حرص قيادة المصلحة تقديم كافة الرعاية الانسانية للنزلاء وتحسين اوضاع السجون بما تقضية القوانين واللوائح الوطنية والمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

واوضح بان البرنامج تضمن عقد 8 ورش تدريبية وتأهيلية خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 20 نوفمبر من العام الجاري واستهدف 120 متدرباً ومتدربة من العاملين في الإصلاحيات المركزية والسجون في عدن والمكلا .

فيما، أكد رئيس محكمة الاستئناف القاضي فهيم الحضرمي اهتمام المحاكم والحرص على تفعيل اوجه التعاون بين مختلف الاجهزة المعنية لتحسين اوضاع السجون والنزلاء ومستوى الخدمات المقدمة فيها وكذا المتابعة على سرعة البث بالقضايا المعروضه لتخفيف الازدحام في السجون والعمل على وضع المعالجات الازمة بما يتفق من القوانين النافذة.

بدورها استعرضت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعدن سماح يوسف، جملة البرامج والانشطة التي تقدمها المنظمة على مستوى السجون والاصلاحيات المركزي.