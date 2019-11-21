بالأسماء.. استشهاد مواطنين بانفجار لغم حوثي في  الوهبية بالبيضاء

الخميس 21 نوفمبر 2019

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، باستشهاد مواطنين جراء انفجار لغم حوثي في الوهبية.



وأضافت المصادر، أن مواطنين من أبناء منطقة الوهبية استشهدا جراء انفجار لغم حوثي وهما

عبدربه راكن عبدربه الوهبي، محمد ناصر عبدربه علي الوهبي، وذلك بمنطقة العبل "جبهة الوهبية" بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

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حيث زرعت المليشيات عشرات الآلاف من الألغام وقد انفجر منها العشرات بالمنطقة أدى إلى إستشهاد وإصابة العديد من النساء و الاطفال ، إحداهن إنفجر بالطفل "صالح راكن عبدربه الوهبي "12عاما"، وهو (أخو الشهيد عبدربه راكن) وأدى إلى بتر قدمه اليسرى بــ"تاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨م" ، و آخر انفجر بتاريخ " ٢٧/يونيو/ ٢٠١٨م" أدى الى استشهاد طفلين حسين عبدالله الشني الوهبي "15عاما" ،حسين ضيف الله الوهبي "14عاما" ، أثناء رعيهما للأغنام بالمنطقة.

يشار إلى أن هذه الجرائم الإنسانية التي تنتهكها المليشيات الحوثية بمنطقة الوهبية والبيضاء خاصة تتواصل بشكل متصاعد.