موقع أمريكي يتهم قطر بدعم الإرهاب واستخدام الجزيرة لتقويض استقرار الخليج

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أكد تقرير نقله موقع “ديلي ولر” الأمريكي بأن قطر لها تاريخ طويل في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية مستغلة واردات الغاز الطبيعي لتقوية الإرهاب في الشرق الأوسط.

وقال الموقع الأمريكي، إن تنظيم الحمدين إلى جانب رئيس تركيا “رجب طيب أردوغان”، مسؤولة عن تمويل وتصدير الإرهابيين الأكثر تطرفاً في العالم، حيث تستضيف الأسرة الحاكمة القطرية يوسف القرضاوي.

وأضاف التقرير أن شبكة الجزيرة المؤيدة للإرهاب تعمل كمنصة دعاية قطرية تمتلكها الحكومة، مؤكدا أنها تتسم بالعدوانية بشكل ملحوظ في خدمة مصالح السياسة الخارجية لدولة قطر، والتي تشمل أربعة عناصر رئيسية: أولا، تقويض استقرار جيرانها، وخاصة المملكة والإمارات، وثانيا، الترويج للإسلاميين مثل الإخوان في المجتمعات الغربية الضعيفة المنفتحة، وثالثا، الدعم المالي والدبلوماسي للجماعات الإرهابية العنيفة مثل القاعدة وطالبان، ورابعا، مساعدة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي إيران.