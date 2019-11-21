شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية : لا جدوى من حضور " كيم " قمة آسيان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية رفضت دعوة لحضور زعيمها كيم جونج أون قمة مقرر عقدها في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل مع دول جنوب شرق آسيا قائلة إنه "لا جدوى" من الحضور بسبب توتر العلاقات مع سول.

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