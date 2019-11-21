شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. طقس بارد نسبيًا مع بعض السحب والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية أن الطقس اليوم الخميس باردا نسبيا مع بعض السحب خلال النهار وحذرت من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

وأشارت إلى أن الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 12 الى 17 عقدة خلال الليل.

وتصل الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 30 %.

ويكون ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.