شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​"البنتاجون" ينفي خفض قواته فى كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس، عدم صحة ما جاء فيى تقرير إخباري ورد من كوريا الجنوبية عن أن الولايات المتحدة تدرس إحداث خفض كبير في عدد جنودها بكوريا الجنوبية إذا لم تسهم سول بالمزيد في تكاليف نشر القوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان في بيان "لا صحة على الإطلاق لما ورد في تقرير صحيفة تشوسون إيلبو عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حاليا إبعاد أي قوات من شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى تصريح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق اليوم عن أنه لم يسمع بمثل هذه الخطط.