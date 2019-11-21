شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض تهدد 6 ملايين سجين في أوروبا سنويا والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم الخميس، إن هناك القليل من المعلومات المعروفة عن صحة ستة

ملايين شخص يتم سجنهم في أوروبا كل عام.

وحث مكتب منظمة الصحة العالمية لشؤون أوروبا اليوم الخميس، الدول على اعتبار فترة السجن فرصة لمحاربة الأمراض المختلفة، حيث قدم أول دراسة استقصائية على الاطلاق حول هذا الموضوع.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن الأمراض الجسدية والعقلية شائعة في السجون أكثر بكثير منها خارجها، ولكن معظم السجناء يقضون فترات قصيرة فقط خلف القضبان قبل أن يعودوا من جديد للمجتمع، مما يؤكد على

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الحاجة إلى اعتبار صحة السجناء قضية أساسية للصحة العامة.

وقد تلقى المكتب معلومات من 39 دولة فقط من أصل 53 دولة في المنطقة التي تضم الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

وذكرت أن "التقرير يكشف أن الحالة العامة لأنظمة رصد ومراقبة صحة السجناء، سيئة".

ولم تتمكن سوى 16 دولة الإبلاغ عن نسبة السجناء الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، على الرغم من أن هذه المجموعة تواجه العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم السن.