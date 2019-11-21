شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات صاروخية لقوات النظام تقتل 16 شخصا بأدلب والان نبدء بالتفاصيل

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس بمقتل 16 شخصا جراء ضربات صاروخية نفذتها قوات النظام السوري على مخيم قاح للنازحين بريف إدلب الشمالي على الحدود مع تركيا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن القتلى هم رجلان وثمانية أطفال وست مواطنات.

وحسب المرصد، دارت اشتباكات عنيفة ليل الأربعاء / الخميس، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم للأخير على محور الزرزور بريف إدلب الجنوبي الشرقي،

ترافقت مع قصف لطائرات النظام الحربية على المنطقة، إلا أن الفصائل تمكنت من صد الهجوم، في حين شنت طائرات حربية روسية صباح اليوم غارات على بلدة ركاياسجنة بريف إدلب الجنوبي.