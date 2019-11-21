شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بمصنع للألعاب النارية في صقلية يخلف 5 ضحايا والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية في شمال جزيرة صقلية بإيطاليا إلى خمسة قتلى إلى جانب جريحين، بحسب وكالتي الأنباء الإيطاليتين "أنسا" و "أدنكرونوس".
وكانت الحصيلة الأولية للقتلى قد بلغت أربعة أشخاص، إلا أنها ارتفعت بعد أن لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بجراحه، وفقا لوكالة
"أنسا".
ووقع الحادث حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش) في ريف برشلونة بوتسو دي جوتو، بالساحل الشمالي للجزيرةالإيطالية، على بعد 40 كيلومترا شرقي ميسينا.
ومن بين القتلى ثلاثة عمال وزوجة صاحب المصنع وقال جيانكارمين كاروسوني الضابط بشرطة الدرك الإيطالية إن عمال المصنع
ربما يكونوا قد تسببوا في الانفجار دون قصد عن طريق الشرار المتطاير من معدات اللحام.
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