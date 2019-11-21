شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب حدود لاوس مع تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر منطقة حدود لاوس مع تايلاند صباح اليوم الخميس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 06:50 صباحا وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 06:50 صباحا بالتوقيت المحلي (23:50 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه بشمال غربي لاوس. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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