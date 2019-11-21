شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال قياديين «إخوانيين» دبرا انقلاب البشير والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الذي كان يتزعمه عراب «الإخوان» د.حسن الترابي، عن اعتقال أمينه العام د.علي الحاج والزعيم البارز إبراهيم السنوسي أمس، بواسطة قوة أمنية من منزليهما، ويأتي الاعتقال بشأن دورهما في انقلاب المخلوع عام 1989.

وقال مصدر بحزب المؤتمر الشعبي لـ«اليوم»: إن فريقا من المباحث ألقى القبض على الزعيمين بعد تفتيش منزليهما صباح أمس، وكانت السلطات قد استدعت السنوسي إلا أنه رفض الحضور.

وأصدرت النيابة قبل ثلاثة أيام أمرا بالقبض في مواجهة القياديين بالمؤتمر الشعبي لدورهما في الانقلاب، فيما خاطبت النيابة إدارة السجون لتسليم «البشير وعلي عثمان ونافع وعوض الجاز» للتحري في ذات القضية.