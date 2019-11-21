شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال قياديين «إخوانيين» دبرا انقلاب البشير والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر بحزب المؤتمر الشعبي لـ«اليوم»: إن فريقا من المباحث ألقى القبض على الزعيمين بعد تفتيش منزليهما صباح أمس، وكانت السلطات قد استدعت السنوسي إلا أنه رفض الحضور.
وأصدرت النيابة قبل ثلاثة أيام أمرا بالقبض في مواجهة القياديين بالمؤتمر الشعبي لدورهما في الانقلاب، فيما خاطبت النيابة إدارة السجون لتسليم «البشير وعلي عثمان ونافع وعوض الجاز» للتحري في ذات القضية.
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