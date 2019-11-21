شكرا لقرائتكم خبر عن «النصر»: إيران هددت الأحزاب العراقية بحرب أهلية والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس كتلة «النصر»، في مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، عن جهات سياسية مرتبطة بإيران، لم يسمها، عمدت إلى إخافة الكتل السياسية، وتهديدها بأن رحيل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، سيؤدي إلى فوضى وحرب أهلية.

وقال عدنان الزرفي: لم أحضر الاجتماع الرابع للقوى السياسية الذي عقد مساء الإثنين الماضي، وموقفنا واضح ولا خلاف حول وثيقة الشرف، شريطة قيام أو اختيار حكومة جديدة، موضحا أن الشارع يريد إقالة الحكومة وممارسة حقه بشكل طبيعي في الانتخابات بمفوضية انتخابات جديدة، ورأى أن الحكومة قست وقتلت شعبها وما زالت تتمتع بالقوة والصلاحية.

وكشف الزرفي عن تخويف الكتل السياسية من قبل جهات مرتبطة بإيران، بأن رحيل عادل عبدالمهدي يعني الذهاب إلى فراغ دستوري وفوضى وحرب أهلية، مبينا أن من يخوف المجتمع بهذا الأمر يعني أنه سيقوم بمحاولة استخدام القوات الأمنية ضد المواطنين الذين ينتظرون حلولا جذرية ولن ينزلقوا لأية حرب.

ودخلت المظاهرات والاعتصامات في العراق يومها السابع والعشرين، في بغداد وتسع محافظات أخرى، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين.