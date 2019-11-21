رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

ولاحظ مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن الحجب المفروض على المواقع قد رُفع، وأن تلك المواقع يتم استخدامها دون استخدام برامج كسر الحظر.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات أعلنت، اليوم الخميس، عن استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً.



يذكر أن الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق وابرزها فيسبوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، واتساب، بعدما أعادت خدمة الانترنت، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن السلطات مرغمة أحياناً لتقييد الانترنت عندما ترى أنه يستخدم لترويج للعنف والكراهية.