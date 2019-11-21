عزت الشابندر: انا في دبي ولاصحة لاحتجازي



وقال في تغريدة له على موقع تويتر، إن بعض وسائل الاعلام "المغرضة" اشاعات بأن سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل المطار.

واضاف الشابندر قائلا، بدوري اكذب هذا الخبر جملة وتفصيلا ، مؤكدا لازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة.