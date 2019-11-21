نفى السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن احتجازه في دبي بالامارات.
وقال في تغريدة له على موقع تويتر، إن بعض وسائل الاعلام "المغرضة" اشاعات بأن سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل المطار.
واضاف الشابندر قائلا، بدوري اكذب هذا الخبر جملة وتفصيلا ، مؤكدا لازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر عزت الشابندر: انا في دبي ولاصحة لاحتجازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.