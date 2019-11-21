البرلمان يتسلم الاسماء الجديدة للتعديل الوزاري الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انتهى بشكل شبه كامل من اختيار أسماء جديدة لتعديله الوزاري، مبينا ان الاسماء الجديدة ستصل البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انتهى بشكل شبه كامل من اختيار أسماء جديدة لتعديله الوزاري، ستطاول وزارات مهمة وسيادية لم يسمها"، مبينا ان "الأسماء الوزارية المقترحة، ستصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل، في حال جرى التوافق على سيرها والتأكد من سلامتها في ما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)".

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واضاف أن "البرلمان العراقي سيقوم يوم السبت المقبل، من جهته، بقراءة ثانية لقانون الانتخابات الجديد الذي يتضمن نقاطاً مهمة عدة".

وتابع ان "من أبرز هذه النقاط عدم أحقية من يشغل مناصب رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، الوزراء ووكلاء الوزارات، رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم، رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم، المستشارين، المحافظين ونوابهم، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، ذوي الدرجات الخاصة، المدراء العامين والقضاة، أعضاء الادعاء العام وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الترشح في الانتخابات، كما يتضمن القانون أن يأتي الفائز وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها، لا وفقاً لأي اعتبار حسابي آخر، على أن تتم عملية التصويت إلكترونياً".