الاتصالات تعلن استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا

اعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

يذكر ان الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق وابرزها فيسبوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، واتساب، بعدما اعادت خدمة الانترنت، فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان السلطات مرغمة احياناً لتقييد الانترنت عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية.