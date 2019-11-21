اعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".
يذكر ان الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق وابرزها فيسبوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، واتساب، بعدما اعادت خدمة الانترنت، فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان السلطات مرغمة احياناً لتقييد الانترنت عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تعلن استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.