ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً حول إصابة لاعبه

2019-11-21 | 12:33
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن تعرض جناحه الأيسر لوكاس فاسكيز إلى إصابة بكسر في أحد أصابع قدمه اليسرى.
وجاء في البيان: "أجرى لاعبنا لوكاس فاسكيز اليوم الخميس الفحوصات الطبية اللازمة بالخدمات الطبية التابعة لريال مدريد وشخصت تعرضه لكسر في الأصبع الأول لقدمه اليسرى، وسيتم تقييم الأمر في الوقت الحالي".
الجدير بالذكر أن جناح "المرينجي"، شارك في سبع مباريات بالنسخة الحالية لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني بمجموع 356 دقيقة سجل خلالها هدفًا واحدًا ومرر كرة حاسمة، كما شارك في لقاءين بدوري أبطال أوروبا بمجموع 87 دقيقة.
يُذكر أن دور لوكاس فاسكيز اختفى بشكلٍ كبير مع الفريق منذ انطلاقة الموسم الجاري، إذ اعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على جاريث بيل في مركز الجناح الأيمن في أولى مباريات الموسم، ونظرًا لتعرض نجم ويلز للإصابة فقرر لمدرب زين الدين زيدان، الاعتماد على البرازيلي الشاب رودريجو جويس.
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