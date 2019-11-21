يواجه القائد في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية إدوارد غالاغير، إجراءات لإقصائه عن القوات الخاصة بعد أيام من إلغاء الرئيس دونالد ترامب قرار خفض رتبته وراتبه.
وأضافت أن اللجنة ستقدم توصية بشأن ما إذا كان ينبغي إبعاد غالاغير عن القوات الخاصة بالبحرية، لافتة إلى أن القرار النهائي بشأنه سيكون في يد قيادة البحرية في واشنطن.
وأوضحت لورانس أن ثلاثة من قادة غالاغير المباشرين يواجهون جلسات منفصلة لبحث ما إذا كان ينبغي إبعادهم أيضا عن قوات "سيل" التي يشير اسمها المختصر إلى "قوات البحر والجو والبر".
وكانت محكمة عسكرية قد برأت غالاغير من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين عزل، وقتل أسير مصاب من تنظيم "داعش"، لكنه أدين بالوقوف إلى جانب جثة أسير آخر لالتقاط الصور "التذكارية" له معها.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد امريكي يواجه العزل.. نشر صورا 'تذكارية' مع جثة معتقل عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.