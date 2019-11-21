منتخب شباب العراق يعترض على مكان إقامته في عُمان

2019-11-21 | 12:29
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وقال مدرب منتخب الشباب قحطن جثير في مؤتمر صحفي إنه "نتمنى تطبيق مبدأ العدالة على جميع الفرق لأننا نرى ان هناك تمييزًا بين بعض المنتخبات واهمال البقية".
واوضح ان "ملاعب التدريب تبعد عن سكن بعثة منتخبنا ساعة ونصف وقدمنا اعتراضا رسميا بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "نقل التصفيات من كربلاء المقدسة الى سلطنة عمان لا يؤثر على مستوى اللاعبين".
واتم جثير حديثه بالقول، "بطولة غرب اسيا كانت أفضل محطة اعداد بالنسبة لنا".
يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.
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