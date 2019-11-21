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منتخب شباب العراق يعترض على مكان إقامته في عُمان

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2019-11-21 | 12:29

منتخب شباب العراق يعترض على مكان إقامته في عُمان

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قدم وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم، اعتراضاً رسمياً على مكان إقامته في سلطة عمان خلال مشاركته في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.
ووصل وفد ليوث الرافدين الى سلطنة عمان، أمس الأربعاء ويمكث في في فندق "ماجان كونتينتال" في العاصمة مسقط.

وقال مدرب منتخب الشباب قحطن جثير في مؤتمر صحفي إنه "نتمنى تطبيق مبدأ العدالة على جميع الفرق لأننا نرى ان هناك تمييزًا بين بعض المنتخبات واهمال البقية".


واوضح ان "ملاعب التدريب تبعد عن سكن بعثة منتخبنا ساعة ونصف وقدمنا اعتراضا رسميا بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "نقل التصفيات من كربلاء المقدسة الى سلطنة عمان لا يؤثر على مستوى اللاعبين".

واتم جثير حديثه بالقول، "بطولة غرب اسيا كانت أفضل محطة اعداد بالنسبة لنا".

يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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