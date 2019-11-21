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زلزال قوي يضرب منطقة قريبة من حدود تايلاند مع لاوس

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قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال قوي اليوم الخميس منطقة قريبة من حدود تايلاند مع لاوس وأدى لاهتزاز المباني المرتفعة في العاصمة بانكوك وتسبب في تعليق العمل في محطة كهرباء واحدة على الأقل في لاوس لاتخاذ تدابير وقائية.

ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أضرار كبير من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووقع على عمق عشرة كيلومترات على بعد نحو 92 كيلومترا شمال شرقي موانج نان في حوالي الساعة 06:50 صباحا (23:50 بتوقيت جرينتش).

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وشعر السكان بالزلزال في شمال تايلاند وفي المباني المرتفعة في العاصمة وعلى بعد أكثر من 600 كيلومتر جنوبا. وذكر السكان القريبون من مركز الزلزال أنهم شعروا بعدة هزات ارتدادية.

وفي لاوس قالت شركة بانبو التايلاندية للكهرباء في بيان إنه جرى تعليق العمل في محطة هونجسا التي تملك الشركة التايلاندية 40 بالمئة منها، مضيفة أن المحطة لم تتعرض لضرر يذكر وسيجري استئناف توليد الكهرباء قريبا.

 

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