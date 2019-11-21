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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة تركيا تفرق بالقوة تظاهرة لإيرانيين تضامنا مع انتفاضة الوقود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
فرقت الشرطة التركية وقفة احتجاجية نظمتها الجالية الإيرانية في دنيزلي، غربي البلاد، تضامنا مع مظاهرات انطلقت في مختلف مدن إيران ضد تحريك سعر البنزين.
وقالت صحيفة "زمان" التركية إن الأمن التركي قمع وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون بميدان "الديك" في ولاية دنيزلي، تأييدا لاحتجاجات تعم إيران منذ الجمعة الماضي.
ونقلت الصحيفة تقريرا لموقع "إيران واير" المعارض، الأربعاء، أكد أن الشرطة التركية استخدمت الهراوات والعصي لتفريق وقفة الإيرانيين، كما اعتقلت عددا من منظمي الوقفة الاحتجاجية.
ونشر تقرير "إيران واير" شهادة لأحد اللاجئين الإيرانيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، دون كشف هويته؛ حيث أكد أن قوات الأمن التركية لم تسمح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية للإيرانيين بحجة "عدم حصولهم على تصريح للتظاهر".
ووجه الرئيس التركي رجب أردوغان تحذيرا للنظام الإيراني من احتمال انتقال الاحتجاجات الشعبية من العراق، فيما شكرت الخارجية الإيرانية أردوغان على اهتمامه
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