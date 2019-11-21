موظفو الادارات العامة في البترون احيوا ذكرى الاستقلال

أحيا رؤساء وموظفو الادارات العامة في البترون، ذكرى الاستقلال في باحة السراي، بدعوة من القائمقام روجيه طوبيا، في حضور القاضية رين الحاج، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك ورئيس رابطة المخاتير جاك يعقوب، مسؤولة الصليب الاحمر في البترون كلود درزي وضباط ورؤساء مكاتب الأجهزة الامنية.

بعد رفع العلم على وقع النشيد الوطني، والوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والدفاع المدني والصليب الاحمر، حيا طوبيا في كلمة له السلطة القضائية اللبنانية "حماة الحقوق والحريات، والجيش اللبناني البطل قيادة وضباطا وأفرادا درع الوطن وحماته"، كما وجه التحية الى القوى الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة "فانتم ملجأ المواطن وملاذه".