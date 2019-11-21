توجه عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا "الدعوة إلى استشارات نيابية مُلزمة لتكليف رئيس ​حكومة​ أولوية مطلقة يا حضرة رئيس الجمهورية، ليتك في كلمتك عشية ذكرى ​الاستقلال​ تكسر هذا الجمود القاتل لمؤسساتنا الدستورية، وتساهم بوقف الانهيار المالي والاقتصادي الضاغط على لقمة عيش اللبنانيين، وتستجيب لمطالبهم المحقّة"، مؤكداً أن "المطلوب تحديد موعد اليوم وفوراً، كي لا تنفجر مجدداً انتفاضة الشارع الذي لن يتراجع قبل أن يلمس جدّيتكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ للرئيس عون: ليتك في كلمتك اليوم تكسر هذا الجمود القاتل لمؤسساتنا الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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