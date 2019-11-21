دريان ندد بالموقف الأميركي المنحاز للأطماع الصهيونية في الأراضي الفلسطينية

ندد مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أمام زواره بالموقف الأميركي المنحاز للأطماع الصهيونية في الأراضي ال​فلسطين​ية وخاصة ما يتعلق ب​القدس​ ومناطق ​الضفة الغربية​ من فلسطين التي لا يمكن إلا أن تكون تثبيتا للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستقبل المفتي دريان في ​دار الفتوى​ وفدا من المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي الذي اكد على ضرورة الوحدة الوطنية خاصة في الظروف الصعبة والمقلقة التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا، داعيا الى الإسراع في معالجة التطورات التي يمر بها الوطن، وشدد على تطبيق نصوص ​الدستور​ بدءا ب​الاستشارات النيابية​ الملزمة وما يتبعها، وطالب المسؤولين باحترام تطلعات ​الحراك الشعبي​.