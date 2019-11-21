الحريري التقت ضو والسعودي وشمس الدين ووفدا من الحركة الثقافية في لبنان

استقبلت النائب بهية الحريري، محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين بحضور منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود والمحامي حسن شمس الدين.
وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات على الساحة الداخلية الى جانب الوضع في المدينة مع دخول الثورة الشعبية شهرها الثاني .
كما التقت وفدا من الحركة الثقافية في لبنان برئاسة نائب رئيس الحركة ورئيس منطقة الجنوب التربوية بإسم عباس وجه اليها الدعوة للمشاركة في المؤتمر التربوي الذي تنظمه الحركة الثقافية في صور منتصف الشهر المقبل.
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