الحريري التقت ضو والسعودي وشمس الدين ووفدا من الحركة الثقافية في لبنان

استقبلت النائب ​بهية الحريري​، ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ ورئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​ بحضور منسق عام ​تيار المستقبل​ في الجنوب ​ناصر حمود​ والمحامي ​حسن شمس الدين​.

وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات على الساحة الداخلية الى جانب الوضع في المدينة مع دخول ​الثورة​ الشعبية شهرها الثاني .

كما التقت وفدا من ​الحركة الثقافية​ في ​لبنان​ برئاسة نائب رئيس الحركة ورئيس منطقة الجنوب التربوية بإسم عباس وجه اليها الدعوة للمشاركة في المؤتمر التربوي الذي تنظمه الحركة الثقافية في صور منتصف الشهر المقبل.