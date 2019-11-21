تلامذة مدرسة بهاء الحريري في صيدا احتفلو بالذكرى الـ77 لعيد الاستقلال

احتفل تلامذة مدرسة ​بهاء الحريري​ في صيدا بعيدي العلم و​الاستقلال​، فشكّلوا بقاماتهم خارطة ​لبنان​ والرقم 76 الذي يجسد العيد السادس والسبعين للإستقلال. وتحولت باحة المدرسة الى ساحة عرض عسكري رمزي قام به مئات التلامذة وهم يرتدون زي ​الجيش اللبناني​ موجهين له التحية ومنشدين النشيد الوطني وملوحين ب​العلم اللبناني​ الذي ارتسم ايضا على جباه ووجنات وقمصان تلامذة قسم الروضات الذين شكلوا العلم اللبناني بقصاصات ورقية.

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