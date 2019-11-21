الخليل: تشكيلُ حكوماتٍ بصيغٍ مختلفة تطبخ في غرف بعبدا خلافا للدستور

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، في تصريح أن "العهد يترنّح و​الطائف​ يُنْحَرُ على مذبح التسويات"، مشيرا الى أن "​حكومة سعد الحريري​ إستقالت منذ 34 يوماً على أثر ​انفجار​ انتفاضةٍ شاملة على كل مساحة الوطن مطالبةً بإصلاحاتٍ أساسية، وقيام حكومةٍ تتحلّى بالمصداقية والكفاءة والخبرة ونظافة الكف، لكن حتى هذه ​الساعة​ لم يُحدِّد السيد ​رئيس الجمهورية​ موعدا لبدء الإستشارات المُلزِمة بموجب المادة 53، الفقرة-2 -من ​الدستور​. أسماءٌ للتكليف، وتشكيلُ حكوماتٍ بصيغٍ مختلفة تُطبَخ جميعُها في غرف ​بعبدا​ خلافا لمقتضيات الدستور، واستيلاءً على صلاحيات الرئاسة الثالثة الدستورية".

وعن الأوضاع الإقتصادية، لفت الخليل الى أن "كل هذا والإهتراء السريع المتنامي والمخيف في الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية يقضُّ مضجع ال​لبنان​يين، كل اللبنانيين. ولكن التباطؤ القاتل في ولوج الحلول هو سمة العهد"، مضيفا: "كذلك يستعدُّ ​المجتمع الدولي​ من خلال إطلاق مبادرةٍ فرنسيةٍّ أميركيةٍّ بريطانيةٍّ خلال اجتماع ​مجلس الأمن​ المقبل، مما قد تكون من نتائجه تدويل ​الأزمة​ اللبنانية لأهداف سياسية قد تكون مؤلمةً للبنان".

وتوجه الى رئيس الجمهورلاية قائلا: "ياسيد العهد: نقول لك بإخلاصٍ ومحبةٍ واحترام، ومهما قلت أو ستقول في كلمتك الموعودة هذا المساء بأنك، مع أقرب المقربين إليك في صنع القرار، قد أوجدت كل الأسباب الموجبة لترنُّحِ عهدكم وامتهان دستور الطائف، وإغلاق آذانكم لمطالب الشعب الذي لابُدَّ وأن نستجيب له جميعاً لأن الشعب هو مصدر السلطات. مما يحدو بنا بأن نناشدك بصدقٍ عميق وألمٍ كبير أن تنشَطَ قبل فوات الأوان وتقبض على أزمة الحكم المقلقة وتعالج أوضاع الوطن الرتيبة والمخيفة حفاظاً على الكيان بصفتك رمز وحدة الوطن، والساهر على احترام الدستور والمحافظ على وحدة لبنان. واللهم أشهد أني بلغت".