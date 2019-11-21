توجه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، الى النائب السابق ​بيار الجميل​ في ذكرى إغتياله، قائلا: "الى صديقي الحبيب بيار الجميل؛ في ذكرى استشهادك تبقى معنا عريساً للاستقلال الثاني وصوتاً مدوياً للدفاع عن كرامة ​لبنان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري لبيار الجميل: ستبقى معنا عريسا للاستقلال الثاني وصوتا مدويا للدفاع عن كرامة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.