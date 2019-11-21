ترامب للرئيس عون:مستعدون للعمل مع حكومة جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الاميركي دونالد ترامب جاء فيها: "يشاطرني الشعب الاميركي بتوجيه افضل التمنيات لكم لمناسبة عيد الاستقلال. ان علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والاميركي هي علاقات قوية. والولايات المتحدة الاميركية مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".
وكان الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا، في حضور وزير الدولة لرئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي عرض معه الاوضاع العامة في لبنان، كما اطلعه السفير فوشيه على اجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي-الاميركي-البريطاني الذي عقد امس في باريس وتناول في جانب منه الوضع في لبنان، حيث اكد المجتمعون على استمرار دعم بلدانهم لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله ووجوب عودة المؤسسات الدستورية الى العمل.
كذلك تم التطرق الى زيارة مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، الذي عاد الى باريس بقناعة تقضي باهمية اجراء الاصلاحات الضرورية على مختلف الاصعدة.
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