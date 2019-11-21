ترامب للرئيس عون:مستعدون للعمل مع حكومة جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

تلقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ برقية تهنئة لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الاميركي ​دونالد ترامب​ جاء فيها: "يشاطرني الشعب الاميركي بتوجيه افضل التمنيات لكم لمناسبة ​عيد الاستقلال​. ان علاقات الصداقة التي تربط الشعبين ال​لبنان​ي والاميركي هي علاقات قوية. و​الولايات المتحدة الاميركية​ مستعدة للعمل مع ​حكومة​ لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".

وكان الرئيس عون استقبل في ​قصر بعبدا​، في حضور وزير ​الدولة​ ل​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، سفير فرنسا في لبنان ​برونو فوشيه​ الذي عرض معه الاوضاع العامة في لبنان، كما اطلعه السفير فوشيه على اجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي-الاميركي-البريطاني الذي عقد امس في ​باريس​ وتناول في جانب منه الوضع في لبنان، حيث اكد المجتمعون على استمرار دعم بلدانهم لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله ووجوب عودة ​المؤسسات الدستورية​ الى العمل.

كذلك تم التطرق الى زيارة مدير دائرة ​شمال أفريقيا​ و​الشرق الأوسط​ في ​وزارة الخارجية الفرنسية​ السفير ​كريستوف فارنو​، الذي عاد الى باريس بقناعة تقضي باهمية اجراء الاصلاحات الضرورية على مختلف الاصعدة.