مصادر النشرة: لا جديد بالملف الحكومي ولا صحة للكلام عن حكومة من لون واحد

اشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن كلمة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ التي تنقل عند الثامنة مساء اليوم ستعرض الواقع القائم وما هو مطلوب من ال​لبنان​يين لمواجهة الواقع الراهن، لافتة إلى أن الكلمة ستتضمن اشارة الى الواقع الحكومي.

وشددت المصادر على ان لا شيء جديداً على خط ​الاتصالات​ بين بعبدا و​بيت الوسط​ ولم يطرأ اي جديد واي اتصال، وغدا سيلتقي الرؤساء في ​العرض العسكري​.

وفي ما يتعلق بالحديث عن حكومة من لون واحد، أكدت المصادر ان "الرئيس عون تحدث عن مواصفات ​الحكومة​ ولم يتحدث عن حكومة من لون واحد ولم يتحدث احد بهذه الصيغة". من هنا نفت المصادر اي "كلام عن حكومة من لون واحد، ونفت المصادر صحة الحديث عن حكومة عسكرية ايضاً".

وفي ما يتعلق بلقاء رئيس الجمهورية بالسفير الفرنسي برونو فوشيه صباح اليوم، اشارت المصادر الى ان "السفير الفرنسي وضع الرئيس عون باجواء اجتماع ​باريس​ الذي حضر فيه الجانب اللبناني وحصل فيه تقييم للوضع، وحصل نقاش حول السبل الافضل لمعالجة الوضع في لبنان لان الاطراف الثلاثة شنكر وفارنو والمندوبة البريطانية ستيفاني كاك، ابدوا حرصهم على استقلال لبنان وسيادته، وحصل تركيز على انتظام عمل المؤسسات وتشكيل حكومة جديدة أولوياتها تحقيق الاصلاحات ولا سيما ورقة الحكومة الاخيرة والمشار اليها في ​مؤتمر سيدر​"، مشيرة إلى أن "السفير الفرنسي وضع الرئيس بنتائج زيارة فارنو واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين لبنانيين والتي كونت لديه انطباعا خلاصته انه لا بد من قيام إصلاحات في لبنان ومتابعة التطورات الميدانية باهتمام ولا سيما ​الحراك الشعبي​ وعدم التعرض للمتظاهرين، وتوفير الحماية لهم، مضيفة: استوضح السفير الفرنسي من الرئيس مراحل ​تشكيل الحكومة​ واهمية الاتصالات التي يقوم بها لتسهيل تشكيل الحكومة".

الى ذلك، وبسبب الظروف الراهنة الغت المديرية العامة ل​قصر بعبدا​ الاستقبال الرسمي الذي كان يقام لمناسبة ​عيد الاستقلال​ غدا كما درجت العادة، بعدما كانت ​قيادة الجيش​ الغت العرض الذي كان يقام في ​جادة شفيق الوزان​ وتم الاستعاضة عنه بعرض رمزي في ​وزارة الدفاع​.