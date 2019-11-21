بري دعا لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل لجلسة لبحث قوانين السرية المصرفية

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لجنتي ​المال​ و​الموازنة​ والادارة والعدل الى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء، لبحث اقتراحات القوانين المتعلقة ب​السرية المصرفية​، اقتراح القانون المتعلق باستعادة الاموال المنهوبة.

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