أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن خدمات ​الإنترنت​ عادت لإقليم هرمزجان بجنوب إيران بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد في وقت وقعت فيه ​احتجاجات​ عنيفة، مشيرة الى أن "كل تطبيقات التواصل الاجتماعي تعمل الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إيران تعيد خدمات الإنترنت لأحد الأقاليم بعد انقطاع لأيام على مستوى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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